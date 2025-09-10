Дочь и жена Збруева прокомментировали сообщения об обмороке артиста

Дочь народного артиста РСФСР Александра Збруева опровергла появившиеся в СМИ сообщения о ухудшении самочувствия ее отца. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 87-летнему актеру стало плохо накануне спектакля, и врачи рекомендовали ему постельный режим.

Татьяна Збруева, которая, как и отец, является актрисой «Ленкома», в беседе с 360.ru категорически опровергла эту информацию.

«Не знаю, что говорят. Все хорошо», – кратко ответила она.

Актриса также добавила, что Александр Збруев чувствует себя хорошо и уже 12 сентября планирует выйти на сцену в одном из спектаклей.

Жена Александра Збруева тоже отреагировала на слухи об обмороке артиста. Людмила Савельева в беседе с «Абзацем» не подтвердила новость о плохом самочувствии супруга.

«Кто сказал, что он упал в обморок? Не было такого. Все с ним хорошо, чувствует себя прекрасно!» – поделилась женщина.

Это не первый случай, когда информация о здоровье артиста оказывалась недостоверной: в январе он уже опровергал слухи о своей госпитализации, пояснив, что проходил плановое обследование.

