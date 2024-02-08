«Очень верю Оле Орловой»: Яна Поплавская рассказала о ненависти к Дмитрию Шепелеву

Актриса Яна Поплавская сообщила, что не выносит телеведущего Дмитрия Шепелева, и на это есть причины. Ей неприятен этот человек из-за того, как он поступает с семьей погибшей певицы Жанны Фриске. И хоть сама «Красная шапочка» с ним лично не знакома, она верит людям, которые рассказывают о нем не самые хорошие вещи.

Вот уже почти девять лет Шепелев ограждает сына от экс-солистки «Блестящих» и не позволяет родственникам с ее стороны видеться с ребенком. Все это время отец и сестра Жанны, а также телеведущая Ольга Орлова пытаются связаться с Платоном, но его папа против этого. Из-за всей этой истории от Дмитрия отвернулись не только многие поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Например, Яна Поплавская.

В интервью RTVI актриса призналась, что никогда не встречалась с телеведущим, но при этом он ей уже неприятен. Яна общалась с Ольгой Орловой, и та рассказывала ей о плохих поступках Шепелева.

«Его поведение не соответствует поведению мужчины. Эти разборки с отцом Жанны… <…> Я очень верю Оле Орловой — она была ближайшей подругой Жанны. Верю многим редакторам Первого канала, которые в приватной беседе рассказывали неприглядные вещи про этого человека», - призналась Поплавская.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о новом увлечении сына от Жанны Фриске.