«Очень устал, и случился спазм»: мать Стаса Пьехи раскрыла причину госпитализации певца в реанимацию

Мать 42-летнего певца Стаса Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что стало причиной госпитализации музыканта в середине июня. По ее словам, артист попал в больницу из-за спазма на фоне усталости.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Он просто реально очень устал: у него случился спазм. Так бывает: когда долго не спишь, начинает болеть сердце», - поделилась Броневицкая.

Она призналась, что Пьехе, действительно, «было нехорошо». Все случилось вечером в субботу – в это время врачи были только в реанимации, поэтому музыканта поместили туда. Тем самым Броневицкая опровергла информацию СМИ, что у артиста были показания для госпитализации в реанимацию.

На утро певца перевели в терапию. «Побыл немножечко в больнице и его выписали», - говорит мать.

Сейчас исполнитель чувствует себя хорошо и гастролирует. С сердцем все в порядке: при выписке врачи заявили, что у Пьехи «сердце, как у спортсмена», и призвали не волноваться.

Ранее бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова заявляла, что плотный график и регулярная работа повлияли на здоровье артиста. Однако прежде у музыканта не было проблем с сердцем.