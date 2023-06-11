«Не было проблем с сердцем»: бывшая жена Пьехи раскрыла настоящую причину госпитализации

Стас Пьеха, попавший в московскую больницу из-за ухудшения здоровья, рассказал своим поклонникам, что у него проблемы с сердцем. Однако бывшая супруга раскрыла подробности, обозначив «виновника» случившегося.

Наталья Горчакова отметила, что недавно общалась со Стасом, пишет kp.ru.

«Мы все безумно испугались, были на связи. Сейчас он спит и набирается сил», — уточнила Горчакова.

По мнению Натальи, именно плотный график и регулярная работа пагубно повлияли на здоровье артиста. Оказалось, что раньше у Стаса Пьехи не было никаких проблем с главным органом человеческого организма.

«Он заработался и вот результат. Раньше у него не было никаких проблем с сердцем», — заключила бывшая жена певца.

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