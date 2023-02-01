«Очень тяжелый период»: Татьяна Брухунова с чемоданом вещей уехала от Евгения Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с чемоданом уехала из дома. Ее заметили в аэропорту в очень печальном настроении.

Женщина заявила: «Я уезжаю, улетаю в командировку». По признанию Брухуновой, она каждый раз ждет этого, но не сейчас.

«Я должна немножко отдохнуть, потому что тяжелый очень период был», - сообщила Брухунова.

Супруга Петросяна заявила, что месяц работала без выходных. Она надеется, что получится отдохнуть.

Ранее Брухунова рассуждала о разводе, говоря, что «сегодня ты замужем, завтра нет». Стоит отметить, что Татьяна Брухунова – пятая жена Петросяна. Разница в возрасте супругов составляет более 40 лет.