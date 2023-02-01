15:38, 01 февраля 2023
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«Очень тяжелый период»: Татьяна Брухунова с чемоданом вещей уехала от Евгения Петросяна
33-летняя Татьяна Брухунова рассказала о «тяжелом» периоде в жизни.
Фото: Freepik.com
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с чемоданом уехала из дома. Ее заметили в аэропорту в очень печальном настроении.
Женщина заявила: «Я уезжаю, улетаю в командировку». По признанию Брухуновой, она каждый раз ждет этого, но не сейчас.
«Я должна немножко отдохнуть, потому что тяжелый очень период был», - сообщила Брухунова.
Супруга Петросяна заявила, что месяц работала без выходных. Она надеется, что получится отдохнуть.
Ранее Брухунова рассуждала о разводе, говоря, что «сегодня ты замужем, завтра нет». Стоит отметить, что Татьяна Брухунова – пятая жена Петросяна. Разница в возрасте супругов составляет более 40 лет.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: