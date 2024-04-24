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Опубликовано 24 апреля 2024, 15:24
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«Очень тяжелое заболевание»: жена Петросяна объяснила, почему у нее такая низкая температура

Жена Евгения Петросяна объяснила низкую температуру тела гнойным гайморитом.
«Очень тяжелое заболевание»: жена Петросяна объяснила, почему у нее такая низкая температура

© Freepik

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в соцсетях об очень низкой температуре тела. Она продемонстрировала градусник, на котором было 34,8. Брухунова связала низкие значения с гнойным гайморитом.

Татьяна призналась, что пользователи Сети стали присылать сообщения с рецептами и диагнозами. Она в очередной раз заявила, что «не любит непрошенные советы».

«Почему у меня такая низкая температура? У меня в этом году очень сильная аллергия, но дело не только в этом. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание», - пояснила Брухунова.

Жена Петросяна лечится антибиотиками и делает процедуры – какие именно, не уточнила. Она отметила, что проколов делать не будут.

Напомним, Брухунова – пятая жена юмориста. Пара воспитывает двоих детей: сына и дочь.

Ранее Петросян жаловался на телефонных мошенников, которые хотели завладеть его деньгами. Юморист на все просьбы отвечал отказом и не называл никакие коды. Петросян указал, что раньше слово «развод» значило расторжение брака, но сейчас приобрело другой смысл.

Источник фото:Freepik
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Евгений Петросян
Татьяна Брухунова
температура тела
гайморит