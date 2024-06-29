«Этих людей нужно принять»: исполнительница хита «Матушка Земля» высказалась об Ольге Бузовой

Начинающая певица Татьяна Куртукова поддержала поющую телеведущую Ольгу Бузову, которую периодически критикуют за отсутствие таланта. Исполнительница хита «Матушка Земля» назвала коллегу по сцене харизматичной и трудолюбивой.

Кроме того, Куртукова рекомендовала Ольге не обращать внимание на хейтеров и продолжать делать свое дело.

«Этих людей нужно принять и ничего с ними не делать. Здесь вопрос не к Ольге Бузовой, а к тем, кто ее не приемлет. Она харизматичная, талантливая, упорная, трудолюбивая, поэтому она добилась успеха. А те, кто никаких усилий не прилагали для того, чтобы чего-то добиться, ее хейтят», - приводит слова Татьяны Telegram-канал «Звездач».

Кроме того, Куртукова не согласилась, что за Бузовой закрепился «образ дурочки». Она отметила, что это «пережитки прошлого и стереотипы».

Ранее стало известно, что певица Татьяна Куртукова повысила свои гонорары на фоне успеха хита «Матушка Земля». Если раньше артистке было достаточно небольшого вознаграждения, то теперь она просит 2,2 млн рублей за корпоратив.