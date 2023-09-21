«Очень тяжело»: певец Юлиан рассказал о состоянии Пахмутовой после похорон

Певец Юлиан рассказал, что композитору Александре Пахмутовой очень тяжело после похорон мужа, поэта-песенника Николая Добронравова. Сейчас все стараются поддерживать вдову.

Юлиан – близкий друг семьи. После похорон он продолжает поддерживать связь с Пахмутовой.

«Я уже столько интервью дал на эту тему. Все уже сказано», - раздраженно ответил певец.

Подробности беседы приводит сайт Woman.ru.

На вопрос о состоянии Пахмутовой он заявил: «Она себя чувствует ровно настолько, насколько может себя чувствовать женщина, потерявшая мужа, с которым прожила 67 лет. Ей очень тяжело».

Певец и сам тяжело переживает смерть Добронравова. Он плотно сотрудничал с Пахмутовой – в репертуаре исполнителя более 50 композиций ее авторства.

Перед похоронами Юлиан говорил, что Пахмутову не могут вывести на улицу. Журналисты круглосуточно дежурили возле дома, так что вдова не могла выйти на прогулку и подышать воздухом. Близкие открывали в квартире окна. Вдова не готова была разговаривать с репортерами. Впервые она заговорила после прощания с Добронравовым. Пахмутова не стала скрываться и поблагодарила пришедших журналистов.

Напомним, похороны Добронравова прошли 20 сентября. Поэта-песенника похоронили на Новодевичьем кладбище. Пахмутова не плакала, когда гроб с телом закапывали в землю, она пыталась шутить и подбадривать остальных.