«Очень тяжело переживала»: Елена Земляникина-Крылатова потеряла почти всех близких перед смертью

14 мая погибла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина-Крылатова. Как оказалось, в последнее время семью артистки преследовала череда трагедий — один за другим уходили ее близкие. Об этом пишет aif.ru.

Сестра Александра Стриженова прославилась после ролей в фильмах «Москва слезам не верит», «Детский мир», «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад», «Семья вурдалаков» и других. Однако в 1990-е Елена Земляникина-Крылатова ушла из кино, а с 2003 года руководила театральной студией при храме в Братеево и пела в церковном хоре. Мало кто знал, что она происходила из знаменитой семьи и сама в прошлом была актрисой.

«Лена не афишировала эти вещи, она была очень скромным, деликатным человеком», — отметила сватья артистки Вера Ряшина.

Судьба Елены Земляникиной-Крылатовой была непростой — ей пришлось пережить смерть сразу нескольких близких людей, первым из которых стал муж ее младшей дочери Полины, ставший офицером. Андрей Рябцев погиб на фронте.

«Андрей воевал отважно, три раза был ранен. Третье ранение было серьезным, он не долечился», — рассказал настоятель храма в Братеево Дмитрий Кузьмин.

Однако на этом трагические события в жизни знаменитости не закончились. В 2024 году ушла из жизни ее любимая мама, актриса Любовь Стриженова, а уже через год скончался ее отчим, звезда советского кино Олег Стриженов.

Елена Земляникина-Крылатова тяжело переживала уход близких и незадолго до собственной смерти рассуждала, что испытания посылаются людям неспроста.

«Почему-то темой разговора стали несчастье и горе. Елена Владимировна говорила, что Господь нам не просто так испытания посылает. Что это необходимо и неизбежно. Она очень тяжело переживала смерть близких. А теперь сама погибла», — поделился Дмитрий Кузьмин.

Напомним, актриса погибла в результате ДТП 14 мая: ее сбил мотоциклист на пешеходном переходе. Елене Земляникиной-Крылатовой было 66 лет.

Ранее дочь Елены Земляникиной-Крылатовой заявила, что потеряла смысл жизни после смерти матери.