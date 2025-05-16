«Наша семья распалась по частям»: дочь актрисы Земляникиной посвятила матери душераздирающие слова

У погибшей в ДТП сестры Александра Стриженова Елены Земляникиной осталось три дочери. Младшая наследница актрисы Полина написала в память о матери скорбный пост в соцсети.

Вся семья Елены скорбит по ней. Особенно тяжело переживают утрату дети актрисы. Полина призналась, что рыдающий голос отца в трубке телефона врежется на всю жизнь в ее память. Девушка не может прийти в себя после случившегося.

«Чувство опустошения, бессилия, злости и невосполнимого горя. Наша семья распалась по частям, больше нет того, что связывало вместе — кроме большого, бездонного горя. У меня больше нет мамы», — написала разбитая горем дочь артистки.

Полина отметила, что теперь жизнь потеряла для нее всякий смысл, и у нее больше нет сил его искать. Напомним, золовку Екатерины Стриженовой сбил мотоцикл на пешеходном переходе в Москве. Виновника ДТП задержали, он находится сейчас под домашним арестом.

Елена Земляникина пошла по стопам родителей и в 1981 году окончила Школу-студию МХАТ, связав свою жизнь с театром. Зрителям она запомнилась по эпизодической роли в оскароносном фильме режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Ранее Вера Сотникова, которая знала Елену со студенческих времен, рассказала, что актриса была очень доброй и отзывчивой. Сбившего ее байкера она назвала «скотиной».