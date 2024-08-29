Блогер Саша Стоун впервые ответил на вопрос о расставании со звездой «Comedy Woman» Надеждой Сысоевой

Блогер Саша Стоун впервые подтвердил разрыв отношений с юмористкой Надеждой Сысоевой. Он заявил, что они больше не вместе.

О том, что спортсмен снова стал холостяком, стало известно на пресс-конференции в рамках Московской международной недели кино. Телеведущая Тина Канделаки пообщалась с Сашей и узнала, как дела у них с Надей. Уходить от ответа он не стал и честно сказал, что они расстались.

«Мужчина ответил честно: «Никак. Мы не вместе», - цитирует слова Стоуна Леди Mail.ru.

Напомним, что слухи о расставании знаменитостей появились еще несколько месяцев назад. Однако официальных подтверждений не было. Сысоева лишь один раз проговорилась, что столкнулась с тяжелыми жизненными обстоятельствами, но тему развивать не стала. О причинах разрыва блогеры не говорят.

К слову, за романом Стоуна со звездой «Comedy Woman» наблюдали поклонники шоу «Выжить в Дубае». В проекте многие участники выступали против звездной пары.

Ранее Павел Воля осадил Сашу Стоуна на шоу «Выжить в Дубае».