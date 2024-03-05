«Очень тяжело»: Милош Бикович рассказал о трудностях отцовства

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович стал почетным гостем на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в Сочи. На Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» актер рассказал о трудностях отцовства, с которыми он столкнулся. Об этом пишет Kp.ru.

В январе этого года у Милоша Биковича родился сын. Актер признался, что сейчас им с супругой Иваной Малич физически тяжело.

«Меня немного утомила дорога в Сочи. Но и новорожденный сынок не дает нам расслабиться», — высказался артист.

Актер поделился, что он не высыпается и очень устает, поскольку много сил уходит на уход за ребенком.

«Я до сих не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. И я раньше думал, что я страдал, а сейчас — нет... То, чему я научился, это то, что каждой женщине, родившей ребенка, надо создать памятник. Это очень тяжело... Всем мамам мира низкий поклон», — заявил артист.

Напомним, Милош Бикович и сербская модель и юристка Ивана Малич вместе с 2022 года. В конце прошлого года сообщалось, что Милош Бикович тайно женился. В январе 2024 года у актера и модели родился сын.

Ранее сообщалось о том, что Милош Бикович рассказал об угрозах на съемках фильма.