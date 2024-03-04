«Говорили, что закроют мою карьеру»: Милош Бикович рассказал об угрозах на съемках фильма

Актер Милош Бикович впервые вышел в свет после рождения сына. Он появился на премьере фильма «Любовь со второго взгляда», где пообщался с прессой и признался, что ему угрожали на съемках. Дело в том, что команда проекта настолько хотела видеть его в касте, что была готова пойти на крайние меры.

О появлении на свет первенца Милош рассказал в начале 2024 года. С тех пор он перестал появляться в публичном пространстве. Однако в марте актер решил все-таки посетить светское мероприятие, чем приятно удивил и журналистов, и поклонников. На премьере Бикович предстал в новом образе – он отрастил усы и вновь покрасился. Комментировать свой внешний вид он не захотел, зато рассказал, как попал в фильм «Любовь со второго взгляда».

По словам Милоша, на самом деле он долго не хотел сниматься, но у него не осталось выбора, когда ему стали угрожать.

«Они говорили, что закроют мою карьеру и что мне хана. Я ответил, что у меня нет свободных дат — они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: «Мы будем снимать там, где ты», - цитирует слова Биковича StarHit.

К слову, примерно та же история была у актера и с комедией «Холоп». Он не хотел принимать в ней участие, но в итоге снялся, и фильм стал одним из самых просматриваемых в России.

Ранее Милош Бикович впервые показал новорожденного сына.