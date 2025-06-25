«Очень тяжело»: актриса Людмила Хитяева не может прийти в себя после смерти единственного сына

Актриса Людмила Хитяева призналась, что не может прийти в себя после смерти единственного сына – Павла Белокринкина. 94-летняя народная артистка РСФСР общается только с самыми близкими.

Сын Хитяевой скончался в возрасте 69 лет в 2023 году. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Мне очень тяжело после ухода сына, я не могу прийти в себя», - поделилась актриса в разговоре с изданием «Абзац».

Во время беседы с журналистами Хитяева призналась, что к ней в гости пришла родственница. На пенсию народная артистка не жалуется, говорит, что «всего хватает».

«Меня все устраивает, в том числе моя пенсия… Остается только заниматься собой», - сказала народная артистка.

Хитяева известна по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другим. Артистка трижды была замужем, но стала матерью один раз. За несколько дней до смерти сына в доме актрисы разбилась икона – она испытывала дурное предчувствие.

Ранее сообщалось, что Хитяева в одиночку устанавливала памятник на его могиле.