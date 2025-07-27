«Очень тебя люблю»: Анна Семенович призналась в чувствах Рыжему из «Иванушек» на глазах у бойфренда
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26 июля солисту «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 55 лет. Артист с размахом отметил юбилей в Сочи. На празднике побывали певица Татьяна Буланова, актриса Валентина Рубцова и Анна Семенович с женихом Денисом Шреером.
На Анну Семенович во время трогательного обращения к юбиляру нашла волна ностальгии. Певица вспомнила, как 20 лет пришла в группу «Блестящие» и открыла для себя совершенно новый мир.
«Шоу-бизнес 2000-х был невероятно ярким и весёлым! В те годы я обрела множество замечательных друзей! Как же мы тогда умели веселиться! Открытие ресторанов, презентации, мероприятия всегда были шикарными и красочными!», — пояснила знаменитость.
По словам Семенович, коллектив много гастролировал, собирал стадионы и облетел с гастролями всю нашу страну. Анна гордится, что «Блестящие» были в ее жизни.
Вероятнее всего, именно в то время певица познакомилась с Григорьевым-Апполоновым. Артистка призналась, что была очень счастлива побывать на юбилее коллеги по цеху.
«Очень тебя люблю! С днём рождения!», — обратилась к певцу Семенович, отметив, что они с ним «настоящая банда».
Напомним, в мае Григорьев-Апполонов напугал фанатов внешним видом. Он заметно прибавил в весе и обрюзг. Фанаты заподозрили у музыканта проблемы со здоровьем.