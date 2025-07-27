«Очень тебя люблю»: Анна Семенович призналась в чувствах Рыжему из «Иванушек» на глазах у бойфренда

26 июля солисту «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 55 лет. Артист с размахом отметил юбилей в Сочи. На празднике побывали певица Татьяна Буланова, актриса Валентина Рубцова и Анна Семенович с женихом Денисом Шреером.

На Анну Семенович во время трогательного обращения к юбиляру нашла волна ностальгии. Певица вспомнила, как 20 лет пришла в группу «Блестящие» и открыла для себя совершенно новый мир.

«Шоу-бизнес 2000-х был невероятно ярким и весёлым! В те годы я обрела множество замечательных друзей! Как же мы тогда умели веселиться! Открытие ресторанов, презентации, мероприятия всегда были шикарными и красочными!», — пояснила знаменитость.

По словам Семенович, коллектив много гастролировал, собирал стадионы и облетел с гастролями всю нашу страну. Анна гордится, что «Блестящие» были в ее жизни.