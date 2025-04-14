«Очень талантливый и перспективный актёр»: Светлана Письмиченко вступилась за раненного ножом Илью Деля
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Актер театра Ленсовета Илья Дель попал в больницу после ножевого ранения — удары ему нанесла 26-летняя возлюбленная. Пока общественность гадает, что же произошло у пары, звезда фильма «Брат» Светлана Письмиченко заступилась за своего коллега.
Заслуженная артистка России назвала Илью прекрасным человеком с хорошим интеллектом из очень образованной семьи.
«Это очень талантливый и перспективный актёр, он занят практически во всех основных постановках нашего театра [Театр имени Ленсовета]. У него большой творческий потенциал», — заявила актриса в разговоре с Абзацем.
В результате случившегося Дель пропустил премьеру спектакля «Театральный роман». На сцену он собирался выйти с Сергеем Мигицко и Михаилом Боярском. В постановке его заменил другой актер.
Напомним, ударившую сожителя ножом в грудь актрису Дроздову отправили под домашний арест. Девушка утверждает, что все ее действия были направлены на защиту ребенка.