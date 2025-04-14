«Очень талантливый и перспективный актёр»: Светлана Письмиченко вступилась за раненного ножом Илью Деля

Актер театра Ленсовета Илья Дель попал в больницу после ножевого ранения — удары ему нанесла 26-летняя возлюбленная. Пока общественность гадает, что же произошло у пары, звезда фильма «Брат» Светлана Письмиченко заступилась за своего коллега.

Заслуженная артистка России назвала Илью прекрасным человеком с хорошим интеллектом из очень образованной семьи.

«Это очень талантливый и перспективный актёр, он занят практически во всех основных постановках нашего театра [Театр имени Ленсовета]. У него большой творческий потенциал», — заявила актриса в разговоре с Абзацем.

В результате случившегося Дель пропустил премьеру спектакля «Театральный роман». На сцену он собирался выйти с Сергеем Мигицко и Михаилом Боярском. В постановке его заменил другой актер.

Напомним, ударившую сожителя ножом в грудь актрису Дроздову отправили под домашний арест. Девушка утверждает, что все ее действия были направлены на защиту ребенка.