«Очень странно»: Ксения Бородина не смогла купить дочери платье за 20 тысяч

Ксения Бородина старается всесторонне развивать своих детей. Вот почему ее дочки занимаются в танцевальных и спортивных кружках. 19 февраля у наследницы телеведущей должен состояться концерт, вот почему она в спешке стала искать наряд для выступления. Однако осуществить задуманное и найти платье Ксении так и не удалось. Об этом она сообщила в социальной сети.

Оказывается, знаменитости посоветовали один магазин, специализирующийся на подобных вещах. Несмотря на положительные отзывы, наладить отношения с продавцами не получилось. Звезда пожаловалась, что по телефону ей неоднократно нагрубили и отказали в дальнейшем содействии. Подобное крайне возмутило Ксению.

«Очень странно. Чтобы купить ребенку платье за 20 тысяч, людей надо уговаривать на это, понимаете? Унижаться и поуговаривать», — высказалась знаменитость.

При этом телеведущая считает: если бы в разговоре она назвала свое имя, то отношение было бы другим. «Как правило, это работает. Просто не стала. Мне хотелось понять по-человечески, как так», — резюмировала Бородина.

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