«Хочется убежать и закрыться от всего»: накануне 40-летия Бородина перестала скрывать проблемы

Ксения Бородина ведет активный диалог со своими подписчиками. В социальной сети девушка всегда рада поделиться не только секретами красоты, но и историями из жизни. На этот раз телеведущая сообщила грустные новости, чем очень обеспокоила поклонников. Так, знаменитость пожаловалась на кризис 40 лет.

8 марта Ксения отметит свой юбилей, но уже за месяц до этого события она начала испытывать волнение. «Настроение прыгает, эмоции порой зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего», — поделилась откровением Бородина.

Знаменитость добавила: переживаний по поводу самого возраста у нее нет, но вот с чем связано тревожное состояние — неизвестно.

«Понять не могу. Знаю, что есть кризис подростковый и кризис 40 лет», — резюмировала звезда.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина планирует стать мамой в третий раз. Телеведущая решила навестить близкую подругу в роддоме, и, увидев младенца, она не сумела сдержать эмоций и сделала заявление. Подробности читайте в этой статье.