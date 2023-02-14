«Хочется убежать и закрыться от всего»: накануне 40-летия Бородина перестала скрывать проблемы
«Хочется убежать и закрыться от всего»: Ксения Бородина столкнулась с кризисом 40 лет .
Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Ксения Бородина ведет активный диалог со своими подписчиками. В социальной сети девушка всегда рада поделиться не только секретами красоты, но и историями из жизни. На этот раз телеведущая сообщила грустные новости, чем очень обеспокоила поклонников. Так, знаменитость пожаловалась на кризис 40 лет.
8 марта Ксения отметит свой юбилей, но уже за месяц до этого события она начала испытывать волнение. «Настроение прыгает, эмоции порой зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего», — поделилась откровением Бородина.
Знаменитость добавила: переживаний по поводу самого возраста у нее нет, но вот с чем связано тревожное состояние — неизвестно.
«Понять не могу. Знаю, что есть кризис подростковый и кризис 40 лет», — резюмировала звезда.
Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина планирует стать мамой в третий раз. Телеведущая решила навестить близкую подругу в роддоме, и, увидев младенца, она не сумела сдержать эмоций и сделала заявление. Подробности читайте в этой статье.