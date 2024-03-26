«Очень спасает»: Ксения Собчак раскрыла, как борется со стрессом после теракта в «Крокус Сити Холле»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак после теракта, случившегося в «Крокус Сити Холле» 22 марта, призналась, как борется со стрессом. В своем Telegram-канале знаменитость рассказала, что ее спасают домашние ритуалы и работа.

По словам Ксении Собчак, в связи с последними событиями нужно уделять больше времени себе и близким.

«Сейчас очень важно поддерживать друг друга, а еще заботиться о себе. Обсуждали с друзьями, что сейчас хочется проводить как можно больше времени с близкими», — заявила телеведущая.

Кроме того, знаменитость призналась, что помогает ей справиться со стрессом в непростое время.

«А еще лично я советую уделить время привычной рутине. Мне, например, от стресса помогают маленькие домашние ритуалы (типа утренней чашки чая на веранде), и очень спасает любимая работа. Спорт — в моем случае йога — тоже. Если вам тяжело — перестаньте листать новостные ленты», — поделилась Ксения Собчак.

Телеведущая также подчеркнула, что при необходимости не нужно бояться обращаться за помощью.

«Не стесняйтесь обращаться за помощью. И к близким, к друзьям, и даже к специалистам. Испытывать тревогу — это нормально, нуждаться в поддержке — это нормально», — заключила знаменитость.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

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