«Очень смешной»: известный российский комик рассказал об общении с Винокуром вне камер

Известный российский стендап-комик Артем Винокур рассказал о личном общении с народным артистом РСФСР Владимиром Винокуром. Об этом он заявил в выпуске шоу «Пятница 13КО», опубликованном на YouTube-канале Ярослава Тринадцатко.

Как признался юморист, Владимир Винокур приходил на его концерт.

«Он мне сказал, что это очень смело», — передал комик оценку старшего коллеги.

Винокур подчеркнул, что общался с народным артистом РСФСР вне камер.

«Без камер — это вообще. Он очень смешной. Как он вообще может сильно заряжать», — поделился Артем Винокур.

Вдобавок стендапер отмечал, что его восхищал сам факт общения со звездой. Комик вспомнил, что Владимир Винокур рассказывал ему об общении с поэтом и актером Владимиром Высоцким и космонавтом Юрием Гагариным.

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