«Ломились в номер»: звезда Comedy Woman рассказала о назойливых поклонниках

Бывшая участника Comedy Woman Елена Борщева высказалась о слишком активных поклонниках. Ее слова приводит Леди Mail.

Юмористка призналась, что на гастролях к ней по ночам ломились в номер отеля. Она уточнила, после подобных случаев ее бытовой райдер изменили.

«Раньше бывало, что нас заселяли в весьма посредственные отели, где ко мне по ночам ломились в номер. Это, конечно, было неприятно», — высказалась Борщева.

Знаменитость подчеркнула, что теперь на время пребывания ей должны предоставить двух охранников на время шоу и одного на свободное от выступлений время.

«В некоторых случаев один охранник должен присутствовать в течение всей ночи на этаже гостиницы. Тут все зависит от гостиницы: если она хорошая, со своей охраной, то все в порядке», — резюмировала она.

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