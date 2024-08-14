«Очень смешная пара»: дочь Ивана Охлобыстина выходит замуж за барбера

Актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь Варвара выходит замуж. Избранником дочери стал барбер.

Подробностями Охлобыстин поделился в интервью «7Дней.ru».

«Дети нам скучать не дают. Скоро и третья замуж пойдет», - поделился актер.

Он отметил, что в его семье все происходит «по классике», а дети покидают дом в том порядке, в котором родились.

Свадьба состоится в сентябре. На вопрос, кто жених, актер рассказал, что он «один из лучших барберов в России». С дочерью Охлобыстина мужчина открыл бизнес – пара владеет мужскими парикмахерскими.

«У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо», - поделился Охлобыстин.

Также он рассказал, что Варвара работает музыкальным редактором. Ее отношения с избранником актер охарактеризовал как «теплые, легкие, радостные». Охлобыстин рад за дочь и будущего зятя.

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