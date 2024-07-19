45-летняя сестра Анастасии Шубской вышла замуж

45-летняя сестра Анастасии Шубской, дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова вышла замуж второй раз. На свадьбе она была в брюках и пиджаке оверсайз.

Кадрами с торжественного мероприятия поделилась Шубская. Она заинтриговала подписчиков, сообщив: «Сегодня очень важный день для нашей семьи».

В Сети стали подозревать, что она объявит о беременности. Спустя время Анастасия поделилась кадрами со свадьбы старшей сестры.

Она показала жениха и невесту: мужчина был в смокинге, Анна выбрала костюм, в ее голове был цветок. Второго мужа Нахапетовой зовут Никита, других подробностей о личности избранника нет.

Шубская была на свадьбе в черном бархатном платье с открытой спиной и украшениями на талии.

Ранее Анна состояла в браке с Егором Симачевым – артистом Большого театра. В браке появилась дочь Полина.

На днях стало известно, что внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж. О событии в семье высказалась его супруга Татьяна. Она прокомментировала свадьбу Натальи словами «ну и скорости у молодежи».