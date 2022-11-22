«Очень смешанные чувства»: звезда сериала «Воронины» высказалась о беременности Марии Ильюхиной

Новость о том, что 19-летняя актриса, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», стала полной неожиданностью не только для поклонников, но и для её звездных коллег по проекту. Екатерина Волкова решила прокомментировать это событие в своей социальной сети.

Звезда призналась, что девушка поделилась с ней секретом задолго до интервью изданию «Starhit». Волкова сообщила: она испытала смешанные чувства, ведь ещё совсем недавно Мария сама была ребёнком. «Дети растут быстро, но это и есть ощущение времени», – поделилась эмоциями Екатерина.

Также актриса высказалась и по поводу столь ранней беременности Маши. Волкова считает: у каждого своя судьба, которая, порой, преподносит нам сюрпризы. «Хочу пожелать ей удачи! Материнство – это большой труд. Надеюсь, что рядом с Машей надёжный человек», – трогательно обратилась к своей младшей коллеге Волкова.

Подробности о том, как Ильюхина сообщила о своём интересном положении, читайте в этой статье.