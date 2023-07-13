«Очень сложно»: лидер «Сябров» Ярмоленко тяжело переживает смерть жены

Солист группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко признался, что до сих пор тяжело переживает уход жены Раисы, которая умерла полтора года назад. Певец отвлекается от мыслей благодаря работе, но говорит, что время не лечит.

Исполнитель до сих пор выступает на сцене, где его рады видеть многочисленные поклонники. Но не все знают, что творится в душе у артиста. Полтора года назад умерла его супруга Раиса. Он поделился с журналистами воспоминаниями о ней и отметил, что они прожили вместе 52 года. Влюбленные расписались, когда ей было всего 19 лет, но она уже работала в коллективе.

«Для меня ее уход – огромная утрата», – цитирует мужчину PROZVEZD.

Певец ответил, что работа помогает ему жить дальше. Дети тоже поддерживают его и понимают горе, поэтому «загружают» по полной.

«У меня спрашивают сейчас часто: «Лечит ли время?». Я не могу сказать, что лечит. Жить надо, хотя это очень сложно», – делится Ярмоленко.

Певец говорит, что для него долгий брак в 52 года является наградой. По его словам, они с женой жили душа в душу. Близкие и друзья всегда называли союз влюбленных уникальным.

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