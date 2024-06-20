«Очень сложно»: Иван Ургант пошутил о возвращении на телевидение

Ведущий Иван Ургант пошутил, что ему сложно вернуться на телевидение. Об этом он признался на YouTube-канале «Солодников».

Иван Ургант рассказал, что впервые мог появиться на ленинградском телевидении в возрасте восьми лет — по рассказам телеведущего, его отец планировал снять сына в сказке «Последний разбойник из Градца Броушева».

«Моей маме позвонил мой папа и сказал: "Я хочу, чтобы Ванечка снялся на ленинградском телевидении, в „Сказке за сказкой“". У меня задергался глаз, я весь собрался. Мама сказала: „Нет, я этого не разрешаю“», — вспомнил он.

По словам Урганта, мать не пустила его на съемки, чтобы тот не зазнавался. Ведущий пошутил, что упустил тогда хорошую возможность похвастаться перед одноклассниками.

«А тогда попасть в телевизор… Для меня это как сейчас попасть в телевизор, это очень сложно. Это очень непросто. В этом смысле мало что поменялось», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Иван Ургант рассказал, как в 14 лет пришел пьяным на спектакль матери.