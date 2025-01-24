«Очень слаб»: заявлено о тяжелой болезни режиссера сериала «Вечный зов» Валерия Ускова

Кинокритик Вячеслав Шмыров рассказал о тяжелой болезни режиссера сериала «Вечный зов» Валерия Ускова. По его словам, кинематографист уже даже не выходит из дома.

Режиссеру 91 год и уже долгое время он не появляется на публике. Как оказалось, это не просто так. Товарищ Ускова Шмыров навестил его перед Новым годом и подметил, как сильно изменился Валерий Иванович.

«Валерий Иванович очень слаб. Из квартиры не выходит. Он уже в таком состоянии, что больше слушает, чем говорит», - поделился кинокритик с «Экспресс газетой».

По данным источника, нездоровится в последнее время и одной из звезд «Вечного зова» Тамаре Семиной. 86-летняя актриса больше года не появляется на публике и предпочитает практически не выходить на улицу.

Ранее стало известно, что режиссер номинированного на «Оскар» «Вора» Павел Чухрай попал в больницу. У него упал уровень глюкозы в крови.