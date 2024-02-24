«Очень сильно тебя люблю, моя принцесса!»: певец Шура сделал важное заявление о своей дочери

О личной жизни 48-летнего певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) известно немного. Артист предпочитает не рассказывать о том, с кем встречается. Тем более, он никогда не делал заявлений о детях. Но накануне исполнитель хита «Твори добро» побывал на дне рождении крестницы и поделился радостным событием в соцсетях.

Шура является крестным отцом Николины, которой на днях исполнилось четыре года.

«Очень сильно тебя люблю, моя принцесса!», — написал певец на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подписчики артиста пришли в восторг от милых кадров Шуры с Николиной. На снимке девочка смотрит с улыбкой на крестного папу.

Фанаты исполнителя отметили, что быть крестным отцом — очень почетно. Пользуясь случаем, они поздравили Николину с днем рождения.

Известно, что у Шуры нет детей. Также он никогда не состоял в браке.

Ранее певец рассказал, что тщательно готовится к своей смерти. Он признался, что приобрел место на Кузьминском кладбище в Москве.