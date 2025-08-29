«Очень сильно пожалеют»: Волочкова рассказала, пойдет ли на прощание с Родионом Щедриным

Балерина Анастасия Волочкова собирается прийти на прощание с композитором Родионом Щедриным. Знаменитость отметила, что никто не посмеет не пустить ее на траурную церемонию.

49-летняя Волочкова считает, что никто не посмеет не пустить ее на церемонию прощания с народным артистом СССР. Тем более, балерине разрешили проводить в последний путь хореографа Юрия Григоровича.

Анастасия вспомнила, как ее не пускали на прощание с Натальей Бессмертновой, Екатериной Максимовой и другими артистам.

«Тогда это было позорище, когда меня не пускали поклониться гробу моих педагогов. Это просто, мне кажется, кощунство. Поэтому к Щедрину пропустят, и все будет хорошо. А если не пропустят, то, поверьте, очень сильно об этом пожалеют», — приводит слова Волочковой NEWS.ru.

Танцовщица с большим уважением относилась к Щедрину и его жене Майе Плисецкой. По словам знаменитости, супруги единственные поддержали ее после ухода из Большого театра.

Напомним, в своем завещании Щедрин и Плисецкая просили соединить их прах и развеять над Россией. Однако в РПЦ пояснили, что церковь не проводит такой обряд.