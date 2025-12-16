«Очень сильно получаю по башке»: стендапер Алексей Щербаков разбился на машине в Японии

Комик Алексей Щербаков едва не погиб во время посещения Японии. Он попал в страшное ДТП, о котором рассказал в шоу «За деньги».

Авария произошла неподалеку от Токио. Щербаков катался с друзьями на машине по горам. В какой-то момент стендапер потерял управление и автомобиль скатился с обрыва.

«Я упал с горы в пропасть и 49 метров кувыркался. В итоге я сначала приземляюсь на крышу со всей силы, очень сильно получаю по башке и тогда ещё получаю переломы», — рассказал Алексей.

В результате ДТП артист получил множественные травмы. У него диагностировали сильный ушиб легких, переломы нескольких позвонков и рваные раны на локтях. Теперь Щербаков ходит в специальном корсете и фиксаторе для шеи.

Травму под Новый год получил и другой российский артист — рэпер Егор Крид. Он упал перед посадкой на самолет в Дубае и сильно повредил ногу.