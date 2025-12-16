Настоящая трагедия: Егор Крид приехал на съемки новогодней передачи в инвалидном кресле

Рэпер Егор Крид получил серьезную травму ноги. Перед новогодними праздниками для артиста это настоящая трагедия. Но исполнитель проявил мужество и не бросил работу. Он посещает съемки шоу в инвалидном кресле или на костылях.

В распоряжении StarHit оказались кадры со съемочной площадки Новогодней ночи на Первом канале. На опубликованных снимках видно, как сначала певца довезли до студии в инвалидном кресле, а потом он встал на костыли и пошел.

Несмотря на серьезность травмы, в кадре, как пишут журналисты, она не бросается в глаза. Для комфорта Егору принесли специальное кресло, где он спокойно сидел без вспомогательных средств.

Крид рассказал, как получил травму, в своих социальных сетях. По словам рэпера, за полтора часа до вылета из Дубая в Москву он оступился на подвернутую ногу и рухнул с лестницы. Когда Егор падал, то услышал хруст.