«Очень сильно ей сочувствую»: Рита Дакота вышла из себя из-за жены Соколовского и намекнула, что он ей изменяет

Певица Рита Дакота прокомментировала слова жены Влада Соколовского о его неверности в первом браке. Она разозлилась на Ангелину и намекнула, что артист ей изменяет.

В шоу «Ставка на любовь» супруга Соколовского рассказала, почему Влад не смог хранить верность своей бывшей жене Дакоте. По ее мнению, между ним и артисткой не было «химии», так как все держалось лишь на дружбе. При этом, как подчеркнула Ангелина, у них с ним все иначе, поэтому и нет измен.

Узнав о суждениях девушки, Рита не смогла смолчать. Она заявила, что на проекте не имели права влезать в ее личную жизнь. Также ей не понравилось то, что в таком негативном ключе женщина рассуждала о другой женщине.

«Мне много есть, чего сказать. И по поводу „верности“ Влада в текущих отношениях, которую обсуждает вся индустрия, и по поводу „химии, которой никогда ни с кем не было“, и по поводу того, что на передаче (от участия в которой, к слову, мы с Федей отказались еще в мае) зачем-то залезают в мою постель и обсуждают такие вот вещи на всю страну», - заявила Дакота.

Певица призналась, что не собирается начинать скандал, так как ей просто жаль новую жену Влада. По ее мнению, Ангелина выбрала не того мужчину, но еще этого не понимает.

«Я не злюсь на эту юную девочку, я очень сильно ей сочувствую. Однажды она повзрослеет, столкнется с горькой реальностью и осознает, что от измен спасает ни экстремальная худоба, ни новая пышная грудь и даже не «химия, магия и волшебство». А всего-то выбор нравственного и порядочного мужчины в мужья», - поделилась Рита.

Кроме того, артистка рассказала, что много лет пыталась поддерживать связь с Ангелиной, но больше не намерена с ней общаться. Напомним, что у Дакоты есть дочь от Влада Соколовского, поэтому они продолжали видеться даже после развода.

