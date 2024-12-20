«Очень сильно его боялась»: Карина Кросс рассказала о знакомстве с Киркоровым
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Блогер и певица Карина Кросс рассказала о знакомстве с Филиппом Киркоровым. Звезда в беседе с журналистами призналась, что сильно боялась поп-короля. Об этом сообщает Пятый канал.
Артистка вспомнила, что перед встречей находилась в смятении. Она была знакома с творчеством певца с самого детства и восхищалась им.
«Я, если честно, очень сильно его боялась. Мне казалось, что это очень строгий человек. У меня было смятение. <…> Но у меня вообще не совпало. Те есть он абсолютно очень добрый, очень душевный, очень открытый человек», — поделилась воспоминаниями певица.
Как оказалось, исполнитель хита «Дива» дал девушке совет. По ее словам, мужчина порекомендовал ей держаться с большинством людей холодно и отстраненно. А в близкий круг принимать только тем, кто действительно симпатичен.
Звезда говорит, что ей очень нравится трек Киркорова «Цвет настроения синий». Она использовала эту композицию в своей работе. Кроме того, она напомнила о дуэте Филиппа с Давидом Манукяном, с которым когда-то имела романтические отношения.
«Было бы забавно, наверное, вписаться в их историю с Давой», — отметила Карина.
Ранее Карина Кросс высказалась об Ольге Бузовой.