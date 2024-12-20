«Очень сильно его боялась»: Карина Кросс рассказала о знакомстве с Киркоровым

Блогер и певица Карина Кросс рассказала о знакомстве с Филиппом Киркоровым. Звезда в беседе с журналистами призналась, что сильно боялась поп-короля. Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка вспомнила, что перед встречей находилась в смятении. Она была знакома с творчеством певца с самого детства и восхищалась им.

«Я, если честно, очень сильно его боялась. Мне казалось, что это очень строгий человек. У меня было смятение. <…> Но у меня вообще не совпало. Те есть он абсолютно очень добрый, очень душевный, очень открытый человек», — поделилась воспоминаниями певица.

Как оказалось, исполнитель хита «Дива» дал девушке совет. По ее словам, мужчина порекомендовал ей держаться с большинством людей холодно и отстраненно. А в близкий круг принимать только тем, кто действительно симпатичен.

Звезда говорит, что ей очень нравится трек Киркорова «Цвет настроения синий». Она использовала эту композицию в своей работе. Кроме того, она напомнила о дуэте Филиппа с Давидом Манукяном, с которым когда-то имела романтические отношения.

«Было бы забавно, наверное, вписаться в их историю с Давой», — отметила Карина.

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