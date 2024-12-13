«Дотошно разбирается»: Карина Кросс высказалась об Ольге Бузовой

Певица и блогер Карина Кросс рассказала о восхищении Ольгой Бузовой. В подкасте «Ниче святого» HiFi-стриминга Звук девушка заявила, что певица стойко выдерживает критику и хейт в свой адрес.

Карина рассказала о творчестве и жизни, а также порассуждала о коллегах. Она выделила Ольгу Бузову и восхитилась ею. Она напомнила, что об артистке часто высказываются нелестно, но она продолжает трудиться и идет вперед.

«Не понимаю, как она выдерживает. Я считаю, что Оля такая популярная, потому что она искренне кайфует от того, что делает. Она по-настоящему счастлива, и только поэтому у нее все получается. Она дотошно разбирается во всей своей работе», – высказалась блогерша.

Кросс подчеркнула, что трудоголизм – хорошее качество для человека. Она восхищена тем, что Бузова полностью погружается в процесс и не слушает негатив в свой адрес.

«Она настоящий профессионал, хорошо относится к людям на площадке. Вообще, она хороший человек», – добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина высказалась о вокальных данных Бузовой. Она честно призналась, что сомневается в них, но похвалила артистку за смелость и харизму.