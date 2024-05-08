«Очень сильно болею, петь не могу»: Андрей Губин объявил о завершении карьеры

Певец Андрей Губин заявил, что завершает карьеру. Он признался, что из-за болезни ему тяжело петь, поэтому, как артиста, его возвращения на сцену ждать не стоит. Об этом он рассказал в беседе с Kp.ru.

Уже более 15-ти лет Губин находится в тени и не устраивает концерты. Связано это с тем, что вначале нулевых у него обнаружили прозопалгию, которая вызывает сильные боли в лице. С годами вылечиться у музыканта так и не получилось. И хоть личная жизнь у него наладилась – у Андрея появилась девушка — с карьерой все не так просто.

По признанию певца, недавно у него состоялся разговор с Игорем Крутым. Его звали на «Новую волну», хотели устроить его творческий вечер. Но Губин отказался.

«Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но, если вы считаете, что нужен вечер, сделаем. Крутой говорит: «Я считаю, надо делать!» - рассказал Андрей.

Музыкант считает, что его творческий вечер, если он состоится, будет похож на тот, что организовывали для Юрия Антонова. Тогда артист сидел в зале и просто наблюдал. Губин заверил – на сцену он в любом случае выходить не станет, так как его история, как артиста, уже завершена.

Ранее стало известно, что Андрей Губин отметил день рождения в одиночестве на ступенях возле кафе.