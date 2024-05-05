На грязных заплеванных ступеньках: Андрей Губин отметил день рождения у входа в общепит

30 апреля Андрей Губин отметил 50-летний юбилей. Звезда 90-х провел праздник в гордом одиночестве на ступеньках возле кафе быстрого питания.

Артист надел в праздничный день спортивный костюм, цветную жилетку и резиновые сапоги ярко-зеленого цвета. После он отправился на банкет в ресторан быстрого питания. Сотрудники заведения знают о здоровье певца и готовят для него диетическую пищу.

После обеда исполнитель хита «Такие девушки как звезды» сел на грязные заплеванные ступеньки. К нему подошли сразу местные забулдыги, которые предложили «Андрюхе» выпить в честь юбилея, но артист ответил им отказом.

Губин признался: ему нравится, что его редко узнают. Певец может спокойно гулять по городу или ездить в общественном транспорте.

«Никто мне в лицо не плюнет, не скажет: „Какая-то попса ужасная поехала“», — сказал он в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Исполнителя с юбилеем поздравили звезды шоу-бизнеса: Валерия, Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов и другие.

Артист давно мучается от лицевых болей. К страданиям прибавились еще и проблемы с внешностью. Звезда стесняется своего вида. При этом он сдал все анализы, которые не показали у него диагноз, а это значит, что мужчина здоров. Но он не понимает, почему тогда так плохо себя чувствует.

Психолог объяснила, что Губин расстроен болезнью, потерей карьеры, и окружения, но при этом старается бодриться и не допускает идеи о жалости к самому себе.