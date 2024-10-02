НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 октября 2024, 19:22
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«Очень себя запустил»: врачи предупредили, что у Кушанашвили «могут быть неожиданности» после удаления опухоли

Близкий друг Кушанашвили заявил, что он себя запустил и возможны «неожиданности».
«Очень себя запустил»: врачи предупредили, что у Кушанашвили «могут быть неожиданности» после удаления опухоли

© Starface.ru

Близкий друг шоумена Отара Кушанашвили сообщил, что тот очень себя запустил. По его словам, врачи предупреждают о возможных неожиданностях после удаления опухоли.

Подробности узнал Kp.ru.

На вопрос издания, что сообщают врачи и какие перспективы, источник рассказал: «Говорят, что перспективы на выздоровление хорошие, но онкология – коварная болезнь, могут быть неожиданности. Отар очень уж себя запустил».

Также собеседник издания раскрыл, что после операции Отар начал «воевать» с персоналом медучреждения. Он объяснил это тем, что Кушанашвили не любит болеть и лежать в больнице. На следующий день после операции Отару стало лучше.

Два дня он проведет в реанимации – дальше его переведут в обычную палату.

1 октября журналисту провели операцию и удалили опухоль из кишечника и печени. Это заняло около 10 часов.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Отар Кушанашвили
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опухоль