Опубликовано 11 августа 2025, 15:29
«Очень счастливый день»: Алсу поделилась кадрами с 9-летия сына Рафаэля

Певица Алсу поделилась кадрами с 9-летия сына Рафаэля.
Певица Алсу отпраздновала 9-летие сына Рафаэля. Она опубликовала видео с дискотеки в конце вечера – артистка радовалась под конфетти-шоу и пела.

Соответствующий пост появился в ее личном аккаунте.

Алсу была на дне рождения в черной футболке с надписью «Любимый» и джинсах. На кадрах видны сын со спины и подруга певицы.

«Вчера у меня был очень счастливый день. 9 лет назад родился сынок», - рассказала Алсу в соцсетях.

Певица не демонстрирует лицо Рафаэля. В Сети начали предполагать, что у ребенка есть особенности в развитии. Алсу же считает, что семейное не должно быть публичным.

Ранее исполнительница рассказала о своем состоянии спустя год после развода. Алсу призналась, что «просто счастлива». Артистка уверена: надо делиться счастьем с окружающими и его приумножать.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
