Алсу честно рассказала о своем состоянии спустя год после развода

В августе прошлого года певица Алсу рассталась с предпринимателем Яном Абрамовым. Артистка рассказала, как себя чувствует спустя год после развода.

Исполнительница хита «Зимний сон» призналась, что нашла свое счастье. По ее мнению, это состояние не должно зависеть от кого-либо — его нужно развивать самостоятельно внутри себя.

«Мы должны его культивировать у себя в сердце, в душе… Моё счастье на сегодняшний момент ни от чего не зависит. Я просто счастлива. И всё», — рассказала знаменитость Telegram-каналу TRENDLAB.

Алсу также добавила, что важно делиться счастьем с окружающими и стремиться его приумножать.

Напомним, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024-го, а официально расторгнуть брак паре удалось уже в августе. Артистка не стала скрывать, что она стала инициатором развода, так как не смогла простить измены со стороны партнера. У пары есть трое детей - 18-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и девятилетний Рафаэль.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что у знаменитости есть новый возлюбленный, которого она скрывает от публики.