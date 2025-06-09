«Очень расстроилась»: жених оставил Анну Семенович одну на курорте

Певица Анна Семенович призналась, что осталась одна на отдыхе, так как жених Денис улетел. Бизнесмену пришлось прервать отпуск из-за работы, и он отправился в командировку, несмотря на то, что его любимая заболела.

В личном Telegram-канале Анна рассказала, что отдых не перестает ее удивлять. Сначала артистка жаловалась на плохую погоду, затем она простыла, а теперь осталась одна.

«Любимому срочно понадобилось улететь в командировку, даже пришлось прервать отдых. Я с больным горлом и насморком, еле сплю и задыхаюсь ночью. Но вот так вот сложилось. Я, конечно, сначала очень расстроилась, было грустно, что он улетел, мы толком не отдохнули. Два дня были дожди проливные, четыре дня хорошая погода и он улетел», - отметила Семенович.

По признанию певицы, ей было тяжело принять новость об отъезде жениха, но она все же отпустила его. Теперь в планах у Анны не унывать, а продолжать отдыхать. Вокалистка собирается много читать, загорать, а также правильно питаться.

Напомним, что Денис до сих пор официально не разведен, так как процесс расторжения брака в Германии – небыстрое дело. Однако он уже строит планы на свадьбу с Анной. Он делился, что пока не сделал предложение, но уже знает, какое выберет кольцо.

Ранее Анна Семенович заявила о готовности стать мамой.