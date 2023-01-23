«Очень расстроен»: заболевшая Елизавета Арзамасова показала маленького сына в слезах

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова после новостей о болезни какое-то время не появлялась в социальных сетях. Актриса публиковала архивные фото и делилась своими мыслями, но так и не рассказала, что происходит с ее здоровьем. На днях она опубликовала видео, на котором ее сын Лев заливается слезами.

Артистка показала, как они с мужем Ильей Авербухом и их ребенком отправились к парикмахеру. Для детей там было устроено все по высшему разряду. Мальчика посадили в кресло в виде машинки и включили любимые мультики. Но это не отвлекало Льва от процесса. Он сильно переживал, а потом заплакал, потому что ему не понравилась стрижка!

«Что вы знаете об экзистенциальной грусти?.. Финал видео — это она, в полном воплощении. Левушка сделал первую стрижку. Дома стричь не решились, отправились к профессионалам. Что я могу сказать?.. Лев Ильич был очень расстроен, расставшись с младенческими локонами», — написала Арзамасова в личном микроблоге.

Поклонников тронули слезы малыша. Они посочувствовали сыну актрисы и фигуриста, но отметили, что Лев все равно не стал сильно капризничать, а вытерпел всю стрижку.

«Мужественно вынес все, молодец», «Ой ты, сладкий... не переживай, новые отрастут, лучше прежних», «До чего сладкий», «Это что-то! Вот это лицо страдающего, но стойко терпящего экзекуцию маленького мужчины!» — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что фанаты подозревают Елизавету в беременности. Она продолжительное время чувствует себя плохо, но не рассказывает, что именно случилось.