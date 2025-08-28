«Очень рано»: Тимур Хайдаров высказался против пластики дочери Даны Борисовой

Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что дочери ведущей Даны Борисовой Полине рано делать операции. Он считает, что нельзя пропагандировать пластику среди несовершеннолетних.

Мнение специалиста узнал Telegram-канал «Звездач».

«Я считаю, что это очень рано. У меня самого растет дочь… Детей нужно оберегать и не навязывать, не пропагандировать эту историю. Давайте любить себя, а если какие-то изъяны, всегда можно их грамотно и аккуратно исправить», - сказал Хайдаров.

Хирург признался: если дочь захочет что-то изменить в себе, то в первую очередь сядет и поговорит с ней.

«Если нужно будет – мы сделаем», - добавил Хайдаров и напомнил, что недавно оперировал жену Светлану, «но она взрослый человек», заметил врач.

Напомним, дочь Борисовой сделала подтяжку груди и пластику всего тела. Полина рассказывала, что решилась на операции по совету матери.