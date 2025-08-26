«Мама посоветовала»: 17-летняя дочь Даны Борисовой рассказала, как решилась на пластику

Телеведущая Дана Борисова сама посоветовала несовершеннолетней дочери сделать маммопластику. По словам 17-летней Полины, ее грудь якобы выглядела некрасиво.

Кроме того, девушке сделали липоскульптурирование, в ходе которого откачали жир из талии и бедер и увеличили им ягодицы.

«Решилась на операцию достаточно спонтанно. Мне не понравилась форма моих ягодиц. Я сказала об этой операции маме, что хочу сделать липоструктурирование. И мама сказала, что на моем месте лучше бы она сделала грудь, потому что она у меня была висящая», - разоткровенничалась Полина в беседе с The Voice.

Дочь Даны Борисовой призналась, что пока не может сказать, довольна ли результатами пластических операций, так как еще не сошли отеки и приходится носить специальное компрессионное белье.

«Но грудь уже мне очень нравится. Мама отреагировала положительно», — заверила Полина.

Ранее наследница телеведущей уже обращалась к специалисту, чтобы изменить внешность, тогда она скорректировала форму носа.

Также сообщалось, что недавно Дана Борисова сделала операцию по подтяжке лица. За изменения внешности звезда могла заплатить до 2 миллионов рублей.