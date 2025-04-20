«Очень рада этой поездке»: Ксения Бородина уехала из страны вместе с женихом

Ксения Бородина покинула страну вместе с женихом, к которму публично призналась в своих чувствах.

Недавно телеведущая вместе с Николаем Сердюковым раскрыли, что они готовятся к свадьбе, которую планируют сыграть уже в июне этого года. Ранее звездная пара уже летала в Турцию ради платья невесты, а вот костюм для жениха они собирались выбрать в Италии.

Сейчас пара находится в Европе, но цель поездки расскрывать никто из звезд не стал. Ксения подчеркнула, что поездка получилась спонтанной, но очень романтичной и запоминающейся. Бородина публично обратилась к своему жениху и поблагодарила его за то, что он всегда рядом.

«Я очень рада этой поездке. Спасибо, что ты есть в моей жизни и с тобой путешествия всегда ярче, интереснее. Ты все время мне рассказываешь массу интересных вещей, с тобой время летит и одновременно проживается каждым моментом... Всегда с тобой легко, шутливо, спокойно. Хочу сегодня тебе это все сказать», - заявила телеведущая в личном блоге.

Ксения также подчкеркнула, что Николай ради нее готова на многое: ради путешествия он даже отменил поездку с друзьями на рыбалку, к которой так долго готовился.

Ранее мы писали о том, что дети Ксении Бородиной высмеяли мать за трендовый ролик.

Также сообщалось, почему Ксения Бородина влюбилась в блогера Николая Сердюкова.