«Очень приятно»: Савичева готовит совместную песню с Григорием Лепсом

Певица Юлия Савичева рассказала, что готовит дуэт с исполнителем хита «Рюмка водки на столе» Григорием Лепсом. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» артистка призналась, что это их не первая совместная композиция.

Савичева появилась на мероприятии и пообщалась с журналистами. Говоря о творчестве, она объявила о том, что готовит фит с Григорием Лепсом.

«Мне очень приятно, что он в очередной раз предложил мне. Что-нибудь из нового материала хочу записать», — рассказала певица.

Юлия ранее записывала с Григорием трек «Любовь оставляет шрамы». А сейчас звезда работает над альбомом, в котором будет 12, а может 13 песен.

Ранее мы писали о том, что певец Григорий Лепс рассказал об отношениях с 18-летней студенткой Авророй Кибой. В интервью звезда признался, что его смущает большая разница в возрасте. До этого многие поклонники и коллеги высказывались против подобных отношений.

Также композитор Игорь Крутой рассказал, как оконфузился рядом с певицей Ларой Фабиан. Он волновался и даже весь вспотел. Несмотря на это, они сотрудничают уже много лет и даже работали над общим проектом.