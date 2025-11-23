«Очень приятная компания»: Люся Чеботина публично сообщила, с кем она спит

Люся Чеботина рассмешила Гарика Харламова откровением о том, с кем спит.

Певица стала гостьей нового выпуска шоу «Кстати», где Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Андрей Дорохов пытались добиться от певицы откровений о личной жизни. Однако артистка ловко ушла от прямого ответа.

На настойчивые вопросы о том, с кем она состоит в отношениях, Чеботина начала импровизировать: «Он мужчина. Молодой и высокий. Не моложе меня. И каждый день находится со мной в гримерке».

При этом певица сразу уточнила, что речь идет вовсе не о танцоре из ее команды.

«Ну, в целом, когда ему вкусняшку показываешь, то он может танцевать. Еще он умеет делать голос, дай лапу и лежать... Да, я сплю с собакой», — добавила Люся.

Артистка также рассказала, почему появилась на одном из светских вечеров в сопровождении робота. По ее словам, она просто не знала, с кем пойти на мероприятие.

«Мне показалось, что это очень приятная компания: он молчит, не ест и не пьет. Это была разовая акция: в принципе я не в настолько отчаянном положении, чтобы переходить на роботов», — пошутила звезда.

Ранее мы писали о том, что в окружении Люси Чеботиной рассказали о попытке певицы увести ухажера у подруги.

Также сообщалось, что Прохор Шаляпин посоветовал отпускать «чужих людей» в отношениях.