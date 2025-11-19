В окружении Люси Чеботиной рассказали о попытке певицы увести ухажера у подруги

В окружении Люси Чеботиной рассказали, что певица якобы проявляла интерес к новому избраннику подруги, однако в итоге мужчина не выбрал ни одну из претенденток.

«Наша общая знакомая познакомила Люсю со своим воздыхателем. А ей, я так понимаю, завидно стало, что такой красивый, молодой, состоятельный и мимо прошел. Она попыталась обратить на себя внимание. Отправляла ему свои песни, рассказывала, какая она звезда, какие у нее связи и друзья среди знаменитостей», - поделилась неназванная приятельница с Telegram-каналом «Свита короля».

По ее словам, мужчина в итоге ни с кем серьезных отношений не завязал, однако теперь подруги не хотят знакомить Люсю со своими избранниками.

Ранее Люся Чеботина поделилась, что коллега Лолита Милявская «спасла» ее после концерта в Кремле, подарив маски для лица. Это помогло исполнительнице справиться с усталостью после гастролей.