«Очень помогли книги»: экс-супруга Филиппа Бегака раскрыла, как пережила его женитьбу на Ивлеевой

Модель Анастасия Абрютина призналась, что тяжело пережила развод с телеведущим и бизнесменом Филиппом Бегаком, который вскоре после расставания женился на оскандалившейся блогерше Насте Ивлеевой.

Пара поженилась весной 2023 года, а уже осенью 2024 года Бегак повел в загс организаторшу «голой» вечеринки. Как призналась Анастасия, она долго не могла смириться с разводом и с головой ушла в чтение книг.

«Честно, очень помогли книги... Занималась усердно с репетиторами, отвлекала себя учебой, через какое-то время начала подпускать друзей. Ну а вообще, я по жизни оптимист и во всем ищу плюсы», — поделилась модель переживаниями в своем блоге.

Она также призналась, что готова к новому замужеству. Анастасия в шутку заявила, что подвенечное платье уже выбрано и ждет своего часа.

«Я создана для семьи. Правду говорят, что первый муж — молочный», —с иронией отметила Анастасия.

Вместе с тем, модель не комментирует разрыв с Филиппом и не уточняет, причастна ли к нему Ивлеева.

Напомним, в 2024 году в жизни Насти Ивлеевой произошли изменения: она не только приобщилась к культуре и отказалась от провокаций, но и вышла замуж за сына знаменитого художника Алексея Бегака. Филипп является дальним родственником знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, его дедушкой оказался советский писатель Юлиан Семенов.

Пара расписалась в Мурманске. При этом выяснилось, что лето Бегак провел со второй женой Анастасией Абрютиной, но вскоре развелся и сразу же узаконил отношения с Ивлеевой. В личном блоге Настя часто делится семейными снимками.

За плечами у Насти брак с рэпером Элджеем, настоящее имя которого Алексей Узенюк. Они расстались летом 2021 года.

Ранее мать Бегака заявляла, что не в курсе свадьбы сына. Она рассказывала, что не лезет в его личную жизнь.