Очень похож: памятник Шатунову за 10 миллионов установили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище установили памятник певцу Юрию Шатунову. Завтра, 6 сентября состоится его официальное открытие. Монумент обошелся в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Открытие памятника состоится в тот день, когда артисту исполнилось бы 50 лет. Автором монумента стала Виктория Тищенко. Она рассказала, что при подготовке к работе запросила точные мерки Шатунова и его вещей.

«К примеру, на бронзовом Юре точная копия его кроссовок, в которых он выступал на последних концертах», – поделилась скульптор.

Виктория не забыла и о знаменитом жесте певца. Присутствующие в один голос говорят, что бронзовый Юра выглядит как живой.

«Пальцы левой руки скульптуры чуть сомкнуты – главная «фишка» Юры Шатунова. Нервный жест, который был с артистом с ранних лет, как последствие тяжелого детства», – рассказала Тищенко.

Автор памятника также объяснила, почему выбрала бронзу. По ее словам, именно этот материал смог передать портретную схожесть. Высота скульптуры – 2 метра 16 сантиметров тоже была выбрана неслучайно.

«Это рост Юры (1 метр 73 сантиметра) увеличенный на 1/25 натуры», – отметила Виктория.

Ранее мы писали о том, что на официальном открытии памятника Шатунову будет присутствовать его семья – жена Светлана и их дети – Дэннис и Эстелла. Вдова артиста рассказала о своей жизни после смерти супруга. Женщина призналась, что ее дочь до сих пор не может принять кончину отца.