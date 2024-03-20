«Не представляете, что я пережил»: 79-летний певец Юрий Антонов пострадал на концерте

79-летний певец Юрий Антонов выступил на музыкальной премии и пострадал на сцене. Технический персонал включил звук такой мощности, что артист чуть не оглох.

Об этом он рассказал сайту mk.ru.

После случившегося артист не мог скрыть эмоций. «Первая песня началась с того, что я сразу чуть не оглох», - пожаловался певец, с трудом понимая, что говорят журналисты.

Антонов признался, что у него и так со слухом «не очень хорошо». Он полагает, что теперь станет еще хуже.

Во время выступления артист был ошарашен и не мог нормально работать – он спел одну композицию и попросил убавить звук.

«Я им сказал: «Убавьте мониторы», но они, наоборот, еще сильнее их увеличили. Вы себе не представляете, что я пережил», - поделился музыкант и отметил, что такое произошло впервые за его долгую карьеру.

После инцидента Антонов с трудом ушел за кулисы, а потом еще приходил в себя.

Ранее певец заявил, что причина ухудшения здоровья народного артиста РФ Александра Ширвиндта была связана с привычками в молодости. Он говорил, что о старости следовало думать в молодом возрасте.